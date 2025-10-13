Modena Organ Festival in Santa Maria delle Assi il concerto di Deniel Perer
Mercoledì 15 ottobre alle ore 21 nella Chiesa di Santa Maria delle Assi (corso Canalgrande 10) il Modena Organ Festival propone un concerto sull'organo del 1584, strumento tra i più preziosi del territorio. A esibirsi sarà il giovane organista Deniel Perer, che vanta un'attività sia da solista. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: modena - organ
'Armonosiamente-Modena Organ Festival' fa tappa a Fiumalbo: il 6 agosto visita guidata e concerto itinerante
'Armoniosamente-Modena Organ Festival' arriva a Fanano: l'8 agosto il concerto del musicologo Riccardo Castagnetti
‘Armoniosamente – Modena Organ Festival’, a Riolunato il concerto del Better Call Duo
? Dal 2 al 22 ottobre l’amministrazione comunale, con il supporto di Hera, organizza una serie di incontri pubblici per spiegare ai cittadini la nuova Tariffa Corrispettiva Puntuale (TCP) dei rifiuti. ` . Vai su Facebook
Organ Festival Si apre col talento Nicolò Sari - Il 12 a Nonantola un’esposizione di rarissime pergamene musicali ... Si legge su msn.com
Grand tour ’Modena Organ Festival’. Andar per concerti tra le chiese - Il 19 novembre inizia la 21ª edizione del Modena Organ Festival, con un concerto del maestro Stefano Pellini in Duomo. Riporta ilrestodelcarlino.it