"Modena Park, un evento unico che resterà per sempre negli annali della musica rock e giustamente celebrato dal Resto del Carlino". "Memorabile: una storia che non avrà mai fine", scrivono i fan di Vasco. Decine i commenti, le condivisioni e i cuori ’social’ per l’iniziativa legata ai 140 anni del nostro giornale e rilanciata ieri dallo stesso Vasco Rossi su Facebook e Instagram, dove ha postato la pagina storica del Carlino Modena, formato figurina da collezione, insieme a video e foto del concerto. Grazie alla collaborazione con il Museo della Figurina – gestito da Fondazione Ago – il Resto del Carlino ha distribuito in omaggio (ieri insieme all’edizione di Modena) un folder con 4 figurine speciali, tra cui appunto quella dedicata al concerto dei record. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

MODENA "Come nelle favole". Vasco rilancia la nostra figurina

