Modena al Barbera c’è un tabù da sfatare
Chi è scaramantico faccia un po’, se crede, tutti gli scongiuri che vuole. Però, e questo è un dato di fatto, il Modena di Sottil in questo inizio di campionato ha già infranto due tabù, leggi il successo a Marassi, sponda Samp, che mancava dal 1946, e quello sul campo del Mantova, con un segno 2 che non usciva dalla primavera del 1970. Così, mentre inizia quella che sarà per l’ambiente e per tutto il popolo gialloblu la settimana più suggestiva di questo campionato ancora giovane, tra le tante considerazioni che si possono fare prima del big match ci sarebbe una tradizione negativa da sfatare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: modena - barbera
Il settore ospiti del Barbera sarà aperto per i tifosi del Modena - facebook.com Vai su Facebook
#Palermo, già oltre 21.800 presenze per la sfida al Modena: Barbera pronto a un altro pienone https://mondopalermo.it/palermo-gia-oltre-21800-presenze-per-la-sfida-al-modena-barbera-pronto-a-un-altro-pienone/… #Sicilia - X Vai su X
Modena, al Barbera c’è un tabù da sfatare - I canarini non vincono in campionato dall’8 novembre 1970, quando batterono il Palermo con gol di Spelta. Lo riporta ilrestodelcarlino.it
GazzSport - Al 'Barbera' primo test verità per la capolista Modena - Sarà il 'Barbera' il teatro del primo vero test verità per il Modena di Andrea Sottil. Riporta tuttob.com