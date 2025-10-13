Modena al Barbera c’è un tabù da sfatare

Chi è scaramantico faccia un po’, se crede, tutti gli scongiuri che vuole. Però, e questo è un dato di fatto, il Modena di Sottil in questo inizio di campionato ha già infranto due tabù, leggi il successo a Marassi, sponda Samp, che mancava dal 1946, e quello sul campo del Mantova, con un segno 2 che non usciva dalla primavera del 1970. Così, mentre inizia quella che sarà per l’ambiente e per tutto il popolo gialloblu la settimana più suggestiva di questo campionato ancora giovane, tra le tante considerazioni che si possono fare prima del big match ci sarebbe una tradizione negativa da sfatare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

