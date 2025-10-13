Modello 730 2025 integrativo entro il 27 ottobre | come correggere gli errori

Entro il 27 ottobre 2025 si può presentare il modello 730 integrativo mediante il quale è possibile correggere degli errori o inserire delle spese non detratte. Il documento consente di rettificare i dati della dichiarazione dei redditi rispetto al modello già trasmesso entro il 30 settembre scorso. Il modulo, quindi, è utile in tutte le situazioni nelle quali il contribuente abbia commesso uno sbaglio, oppure non abbia inserito una spesa detraibile nel 730 dei redditi. Le alternative all’integrativo non mancano: per esempio, il modello Persone Fisiche da presentare entro il 31 ottobre 2025. Tuttavia, nella scelta degli strumenti di correzione è necessario considerare il tipo di errore commesso e chi abbia presentato il modello originario. 🔗 Leggi su Lettera43.it

