È UN CASO STUDIO che promette di riscrivere la storia del trasporto ferroviario europeo quello che sta prendendo forma tra Matera e Altamura, 18.9 chilometri di distanza che oggi si percorrono in un lasso di tempo compreso tra venti e trenta minuti sia in macchina che con mezzi. Con un investimento di quasi 82 milioni di euro, Ferrovie Appulo-Lucane, l’azienda di proprietà del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture che gestisce i collegamenti tra Basilicata e Puglia, si prepara a collegare le due città con una flotta di sette convogli a scartamento ridotto, che circolano cioè su binari più stretti rispetto allo scartamento ferroviario standard di 1,435 metri, alimentati esclusivamente a batterie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mobilità green, dalla Puglia alla Basilicata con treni elettrici