Mkhitaryan racconta la rivoluzione post finale di Istanbul | Osservavamo con preoccupazione poi sull’addio di Lukaku…
Inter News 24 Mkhitaryan racconta la rivoluzione post finale di Istanbul: «Osservavamo con preoccupazione, poi sull’addio di Lukaku.». L’estratto dal suo libro. Dal suo libro autobiografico, il centrocampista Henrikh Mkhitaryan racconta come è nata l’Inter della Seconda Stella. Dopo la delusione della finale di Champions League persa a Istanbul, l’armeno descrive una vera e propria rivoluzione estiva, con tantissimi addii eccellenti (da Onana a Brozovic, fino a Dzeko e Lukaku) e molti volti nuovi. Nello spogliatoio, ammette, c’era grande preoccupazione: i giocatori non capivano il senso di smantellare un gruppo così unito e vincente. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: mkhitaryan - racconta
Mkhitaryan si racconta, in arrivo la sua autobiografia: “La mia vita sempre al centro”
Libro Mkhitaryan, Alciato racconta: «Aiutare a scriverlo è stato un privilegio, una persona speciale a cui ho imparato a volere molto bene. C’è tutto Henrikh!» – FOTO
Mkhitaryan Inter, l’armeno si racconta: «Chivu? A livello tattico è un gioco un po’ più verticale. Sucic è un Sucic. È serio come me»
? #Mkhitaryan racconta il passaggio dalla #Roma all’Inter: “Volevo chiudere la carriera in giallorosso, ma non mi sentivo importante per loro” https://persemprecalcio.it/2025/10/12/mkhitaryan-roma-inter-festival-trento-racconto/… - X Vai su X
Parole che scaldano il cuore giallorosso, Henrikh Mkhitaryan, nella sua autobiografia, racconta un momento decisivo della sua carriera: “Lazio? Prima dell’Inter, mi proposero tre anni di contratto più un altro ulteriore alla scadenza ma non potevo accettare. - facebook.com Vai su Facebook
Mkhitaryan: “Non una parola sull’addio di Lukaku. Dopo Istanbul non capivamo la società ma…” - Il centrocampista armeno ha raccontato nel suo libro alcuni momenti delicati vissuti dallo spogliatoio dell'Inter. Lo riporta msn.com
Mkhitaryan: «L’addio di Inzaghi ci ha un po’ disturbato. Ma io posso solo ringraziarlo» - Le dichiarazioni del centrocampista armeno Un viaggio lungo una vita, dall’Armenia a Milano, sulle orme di un p ... Da calcionews24.com