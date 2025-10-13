Mkhitaryan racconta la rivoluzione post finale di Istanbul | Osservavamo con preoccupazione poi sull’addio di Lukaku…

Internews24.com | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Mkhitaryan racconta la rivoluzione post finale di Istanbul: «Osservavamo con preoccupazione, poi sulladdio di Lukaku.». L’estratto dal suo libro. Dal suo libro autobiografico, il centrocampista Henrikh Mkhitaryan racconta come è nata l’Inter della Seconda Stella. Dopo la delusione della finale di Champions League persa a Istanbul, l’armeno descrive una vera e propria rivoluzione estiva, con tantissimi addii eccellenti (da Onana a Brozovic, fino a Dzeko e Lukaku) e molti volti nuovi. Nello spogliatoio, ammette, c’era grande preoccupazione: i giocatori non capivano il senso di smantellare un gruppo così unito e vincente. 🔗 Leggi su Internews24.com

mkhitaryan racconta la rivoluzione post finale di istanbul osservavamo con preoccupazione poi sull8217addio di lukaku8230

© Internews24.com - Mkhitaryan racconta la rivoluzione post finale di Istanbul: «Osservavamo con preoccupazione, poi sull’addio di Lukaku…»

In questa notizia si parla di: mkhitaryan - racconta

Mkhitaryan si racconta, in arrivo la sua autobiografia: “La mia vita sempre al centro”

Libro Mkhitaryan, Alciato racconta: «Aiutare a scriverlo è stato un privilegio, una persona speciale a cui ho imparato a volere molto bene. C’è tutto Henrikh!» – FOTO

Mkhitaryan Inter, l’armeno si racconta: «Chivu? A livello tattico è un gioco un po’ più verticale. Sucic è un Sucic. È serio come me»

mkhitaryan racconta rivoluzione postMkhitaryan: “Non una parola sull’addio di Lukaku. Dopo Istanbul non capivamo la società ma…” - Il centrocampista armeno ha raccontato nel suo libro alcuni momenti delicati vissuti dallo spogliatoio dell'Inter. Lo riporta msn.com

mkhitaryan racconta rivoluzione postMkhitaryan: «L’addio di Inzaghi ci ha un po’ disturbato. Ma io posso solo ringraziarlo» - Le dichiarazioni del centrocampista armeno Un viaggio lungo una vita, dall’Armenia a Milano, sulle orme di un p ... Da calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Mkhitaryan Racconta Rivoluzione Post