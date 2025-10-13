Inter News 24 Mkhitaryan racconta la rivoluzione post finale di Istanbul: «Osservavamo con preoccupazione, poi sull’addio di Lukaku.». L’estratto dal suo libro. Dal suo libro autobiografico, il centrocampista Henrikh Mkhitaryan racconta come è nata l’Inter della Seconda Stella. Dopo la delusione della finale di Champions League persa a Istanbul, l’armeno descrive una vera e propria rivoluzione estiva, con tantissimi addii eccellenti (da Onana a Brozovic, fino a Dzeko e Lukaku) e molti volti nuovi. Nello spogliatoio, ammette, c’era grande preoccupazione: i giocatori non capivano il senso di smantellare un gruppo così unito e vincente. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mkhitaryan racconta la rivoluzione post finale di Istanbul: «Osservavamo con preoccupazione, poi sull’addio di Lukaku…»