Mister Venturi esalta la squadra | Bravi ragazzi stringiamo i denti
"Ottenere la vittoria, prolungando la striscia positiva, è fondamentale per mantenere alto l’entusiasmo e per alzare l’autostima. L’ambiente? Abbiamo giocato in un Lungobisenzio da brividi. Devo fare i complimenti ai tifosi: con un pubblico del genere, sei spinto a dare quel qualcosa in più". E’ provato, ma felicissimo per l’ennesimo successo in rimonta Simone Venturi, che elogia soprattutto il carattere mostrato dal suo Prato in una partita che si è rivelata davvero un rebus difficile da risolvere per i suoi. "Mi aspettavo una gara complicata, perché il Vivi Altotevere Sansepolcro è una formazione capace di fare grande densità davanti alla propria area di rigore e poi di rendersi pericolosa in ripartenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
