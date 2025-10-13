Mister sto male per amore, lasciami a casa: Gattuso non lo ha convocato L’infortunio è solo una copertura"> Il c.t. della Nazionale si sta impegnando al massimo, ma questo rifiuto lo ha mandato su tutte le furie: è rimasto senza parole. Negli ultimi anni sono sempre più frequenti i casi di calciatori che rifiutano la convocazione in nazionale. Le motivazioni possono essere diverse: dalla volontà di concentrarsi sul club, al recupero da infortuni, fino a divergenze con il commissario tecnico o con la federazione. Un gesto che, in alcuni Paesi, viene interpretato come una mancanza di patriottismo, mentre in altri è visto come una scelta di carriera o di tutela personale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

