Mister sto male per amore lasciami a casa | Gattuso non lo ha convocato | L’infortunio è solo una copertura
Mister sto male per amore, lasciami a casa: Gattuso non lo ha convocato L’infortunio è solo una copertura"> Il c.t. della Nazionale si sta impegnando al massimo, ma questo rifiuto lo ha mandato su tutte le furie: è rimasto senza parole. Negli ultimi anni sono sempre più frequenti i casi di calciatori che rifiutano la convocazione in nazionale. Le motivazioni possono essere diverse: dalla volontà di concentrarsi sul club, al recupero da infortuni, fino a divergenze con il commissario tecnico o con la federazione. Un gesto che, in alcuni Paesi, viene interpretato come una mancanza di patriottismo, mentre in altri è visto come una scelta di carriera o di tutela personale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
In questa notizia si parla di: mister - male
? Ieri al Villa De Massimi sono arrivate due vittoria importanti. La nostra #Under14 di mister #Pellegrini ha avuto la meglio sul Trastevere grazie all’1-0 siglato da #Iachini, mentre l’#Under16 di mister #Mosciatti ha vinto 2-1 contro il Pomezia. È andata male a Vai su Facebook
Da #TuttoSport, Ripert: “#Dimarco è un ragazzo intelligente, non penso volesse criticare #Inzaghi, è stato il mister a volerlo all’#Inter, a differenza degli allenatori precedenti che l’avevano lasciato andare via a farsi le ossa”. - X Vai su X