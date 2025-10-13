Missione compiuta e ambizioni chiare | la Salernitana non si nasconde più

Anteprima24.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 3 minuti di Gigi Caliulo Vincere anche a Monopoli non era una cosa così scontata. La Salernitana lo ha fatto legittimando anche con i numeri l’autorevolezza con cui la squadra di Raffaele ha affrontato le prime nove giornate di campionato. Il primo posto e il ruolino di marcia mantenuto con costanza dai granata – ad eccezione dell’inopinato passo falso col Cerignola – sono semplicemente due sfaccettature del poliedrico impatto che la Salernitana ha avuto con il campionato di terza serie. A Monopoli la Salernitana ha vinto grazie ad una perla di rara bellezza di Galo Capomaggio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

missione compiuta e ambizioni chiare la salernitana non si nasconde pi249

© Anteprima24.it - Missione compiuta e ambizioni chiare: la Salernitana non si nasconde più

In questa notizia si parla di: missione - compiuta

Scherma: missione compiuta per Neri e Torre. Gli azzurri superano i preliminari ai Mondiali

ERC – Ancora una volta missione compiuta per Lupu al Roma Capitale

Zanimacchia, Catellani trova il suo esterno: "Missione compiuta: squadra già completata"

Cerca Video su questo argomento: Missione Compiuta Ambizioni Chiare