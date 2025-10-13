Missione compiuta e ambizioni chiare | la Salernitana non si nasconde più

Tempo di lettura: 3 minuti di Gigi Caliulo Vincere anche a Monopoli non era una cosa così scontata. La Salernitana lo ha fatto legittimando anche con i numeri l’autorevolezza con cui la squadra di Raffaele ha affrontato le prime nove giornate di campionato. Il primo posto e il ruolino di marcia mantenuto con costanza dai granata – ad eccezione dell’inopinato passo falso col Cerignola – sono semplicemente due sfaccettature del poliedrico impatto che la Salernitana ha avuto con il campionato di terza serie. A Monopoli la Salernitana ha vinto grazie ad una perla di rara bellezza di Galo Capomaggio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

