Miss Integrazione la prima asiatica a vincere è una studentessa di medicina cingalese-napoletana
Bivon Chaya Leitan, studentessa di origine Srilankese, all’ultimo anno di Medicina alla Luigi Vanvitelli, ha vinto il concorso internazionale “Miss Integrazione in Italia”, svoltosi all’Auditorium Teresa Sarti Strada di Milano, al quale partecipavano sette Paesi diversi. È la prima volta nella. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Miss Integrazione in Italia, il concorso di bellezza che celebra la diversità e l’inclusione
