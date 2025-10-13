Miss Integrazione la prima asiatica a vincere è una studentessa di medicina cingalese-napoletana

Bivon Chaya Leitan, studentessa di origine Srilankese, all’ultimo anno di Medicina alla Luigi Vanvitelli, ha  vinto il concorso internazionale “Miss Integrazione in Italia”, svoltosi all’Auditorium Teresa Sarti Strada di Milano, al quale partecipavano sette Paesi diversi. È la prima volta nella. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

