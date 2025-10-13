Il 13 ottobre 1917 a Fatima pioveva senza tregua, ma l’intensa pioggia non impedì ai veggenti e a un numero impressionante di persone, di raggiungere il luogo dell’apparizione, la Cova da Iria. Lucia, Francesco e Giacinta arrivarono verso le undici e mezza, quando ancora la pioggia cadeva copiosa e in certi momenti addirittura torrenziale. Ad. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Miracolo del sole a Fatima: 70.000 testimoni, la scienza non ha risposte