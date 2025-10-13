Miracolo del sole a Fatima | 70.000 testimoni la scienza non ha risposte
Il 13 ottobre 1917 a Fatima pioveva senza tregua, ma l’intensa pioggia non impedì ai veggenti e a un numero impressionante di persone, di raggiungere il luogo dell’apparizione, la Cova da Iria. Lucia, Francesco e Giacinta arrivarono verso le undici e mezza, quando ancora la pioggia cadeva copiosa e in certi momenti addirittura torrenziale. Ad. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
13 ottobre, Madonna di Benin City: il sole danza come a Fatima - A distanza di un secolo dal miracolo del sole di Fatima, lo stesso evento, nello stesso giorno, si è ripetuto a Benin City, in Nigeria. Da lalucedimaria.it