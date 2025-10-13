Minori inaugurato a Parma il palazzo della Fondazione Anna Mattioli
A tre anni dalla sua scomparsa, il sogno di Anna Mattioli è realtà, grazie all'omonima Fondazione e ai suoi progetti di cura, educazione e sostegno ai minori e alle loro famiglie più fragili, in collaborazione con istituzioni, strutture di assistenza sociosanitaria, scuola, enti e associazioni di.
Parma, apre le porte il Palazzetto della Fondazione Anna Mattioli - Tra affetto e partecipazione domenica 12 ottobre inaugurato lo storico immobile di Piazza Ghiaia, che apre le porte alla Città.