Minori inaugurato a Parma il palazzo della Fondazione Anna Mattioli

Parmatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A tre anni dalla sua scomparsa, il sogno di Anna Mattioli è realtà, grazie all’omonima Fondazione e ai suoi progetti di cura, educazione e sostegno ai minori e alle loro famiglie più fragili, in collaborazione con istituzioni, strutture di assistenza sociosanitaria, scuola, enti e associazioni di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Parma, apre le porte il Palazzetto della Fondazione Anna Mattioli - Tra affetto e partecipazione domenica 12 ottobre inaugurato lo storico immobile di Piazza Ghiaia, che apre le porte alla Città. Si legge su sciscianonotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Minori Inaugurato Parma Palazzo