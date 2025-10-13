Ministro Roccella | Gite ad Auschwitz servono a dire che l’antisemitismo è solo fascista Segre | Ha scheletri negli armadi - VIDEO

Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia Eugenia Roccella ha parlato dell'antisemitismo, compreso quello presunto dei giorni nostri per via del conflitto israelo-palestinese Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia Eugenia Roccella durante il convegno dell'Ucei "La storia st. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Foto di donne sessualizzate online, chiude uno dei siti nella bufera | Il ministro Roccella: presto misure del governo

Denatalità e nuovi scenari demografici, 'focus' a Foggia con il ministro Eugenia Roccella

Il ministro Roccella critica i viaggi della memoria, scoppia la polemica. Segre: “La verità storica fa male a chi ha scheletri nell’armadio”. La controreplica: “Parole strumentalizzate”

ministro roccella gite auschwitzRoccella: "Gite ad Auschwitz modo per ribadire che antisemitismo fu solo questione fascista". Segre: "Stento a crederci" - La ministra della Famiglia e per le Pari opportunità: "Università fra peggiori luoghi di non- Lo riporta adnkronos.com

ministro roccella gite auschwitzRoccella e la polemica sulle “gite ad Auschwitz”, la ministra: “Andrò in Commissione Segre su antisemitismo di ieri e di oggi” - La nuova risposta della ministra della Famiglia, Eugenia Roccella, dopo la bufera per le sue parole, pronunciate in un convegno dell'Ucei, in merito ai viaggi ... Si legge su lapresse.it

