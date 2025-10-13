Ministro Roccella | Gite ad Auschwitz servono a dire che l’antisemitismo è solo fascista Segre | Ha scheletri negli armadi - VIDEO
Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia Eugenia Roccella ha parlato dell'antisemitismo, compreso quello presunto dei giorni nostri per via del conflitto israelo-palestinese Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia Eugenia Roccella durante il convegno dell'Ucei "La storia st. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: ministro - roccella
Foto di donne sessualizzate online, chiude uno dei siti nella bufera | Il ministro Roccella: presto misure del governo
Denatalità e nuovi scenari demografici, 'focus' a Foggia con il ministro Eugenia Roccella
Il ministro Roccella critica i viaggi della memoria, scoppia la polemica. Segre: “La verità storica fa male a chi ha scheletri nell’armadio”. La controreplica: “Parole strumentalizzate”
Stentiamo tutti a credere. I viaggi della memoria non sono “gite scolastiche”. E l’antisemitismo riguarda anche il nostro tempo, non solo “un tempo” collocato nella storia. Non si tratta di strumentalizzare le parole del Ministro Roccella, ma di capire quanto siano - X Vai su X
All’ONU arriva il Rapporto che condanna l’Utero in Affitto per sfruttamento e violenza. L’Italia, con il Ministro Eugenia Roccella, guida il fronte per un Trattato Internazionale che lo vieti in tutto il mondo. Clicca qui per scoprire i dettagli e la mobilitazione di Pro Vi - facebook.com Vai su Facebook
Roccella: "Gite ad Auschwitz modo per ribadire che antisemitismo fu solo questione fascista". Segre: "Stento a crederci" - La ministra della Famiglia e per le Pari opportunità: "Università fra peggiori luoghi di non- Lo riporta adnkronos.com
Roccella e la polemica sulle “gite ad Auschwitz”, la ministra: “Andrò in Commissione Segre su antisemitismo di ieri e di oggi” - La nuova risposta della ministra della Famiglia, Eugenia Roccella, dopo la bufera per le sue parole, pronunciate in un convegno dell'Ucei, in merito ai viaggi ... Si legge su lapresse.it