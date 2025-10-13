Ministra Roccella ad Auschwitz non si fanno gite E antifascismo è la più bella delle parole

Ministra Roccella, chi chiama "gite" i viaggi d'istruzione ad Auschwitz non è in grado di ricoprire il ruolo che presiede, anche fosse amministratore di un condominio. E chi non è antifascista è fascista, se lo metta bene in testa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La ministra Roccella attacca le università su Gaza: “Sono i peggiori luoghi di non riflessione”

Antisemitismo, la ministra Roccella contro gli atenei e le gite ad Auschwitz: “Utili solo a incolpare il fascismo”

Cosa ha detto la ministra Roccella sulle "gite ad Auschwitz" e la risposta di Liliana Segre

