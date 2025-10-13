Ministra Roccella ad Auschwitz non si fanno gite E antifascismo è la più bella delle parole

Ministra Roccella, chi chiama "gite" i viaggi d'istruzione ad Auschwitz non è in grado di ricoprire il ruolo che presiede, anche fosse amministratore di un condominio. E chi non è antifascista è fascista, se lo metta bene in testa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La ministra Roccella attacca le università su Gaza: “Sono i peggiori luoghi di non riflessione”

Antisemitismo, la ministra Roccella contro gli atenei e le gite ad Auschwitz: “Utili solo a incolpare il fascismo”

Cosa ha detto la ministra Roccella sulle "gite ad Auschwitz" e la risposta di Liliana Segre

Penso che la ministra Roccella per un eccesso di zelo abbia aperto un capitolo che una parte significativa del cdx non avrebbe voluto riaprire. Perché il dato storico è chiaro: l’antisemitismo e’ un male diffuso ma gli ebrei in Italia li hanno deportati solo i fascisti - X Vai su X

Sono stato ad Auschwitz, non in “gita”. Le parole della ministra Roccella sono inaccettabili e offendono la memoria delle vittime dell’Olocausto. Definire i viaggi della memoria come un modo per “associare l’antisemitismo solo al fascismo” significa riscrivere la Vai su Facebook

