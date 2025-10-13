Minaccia di suicidarsi i poliziotti intervengono e scongiurano il peggio

Tempo di lettura: < 1 minuto Un possibile evento suicidiario è stato sventato nel pomeriggio degli agenti del Commissariato di Telese Terme. Una persona aveva manifestato propositi autolesionistici in Valle Telesina, ma i poliziotti sono riusciti a scongiurare la messa in atto di un annuncio tanto grave. Il soggetto è stato rintracciato dal personale di polizia ed è stato quindi affidato al personale del 118 che lo ha trasportato all Ospedale San Pio per essere sottoposto ad accertamenti medici. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Minaccia di suicidarsi, i poliziotti intervengono e scongiurano il peggio

