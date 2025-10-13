Minacce alla ex fidanzata denunciato il rapper Faneto

Denunciato il rapper milanese Faneto. L’ex fidanzata del 21enne ha pubblicato sui propri profili social messaggi choc e lividi delle presunte violenze subite dall’artista italo-dominicano. Lo riportano la Repubblica e il Messaggero, secondo cui la procura di Milano ha aperto un fascicolo sulla vicenda. “Le storie le ho messe perché nessuna donna può passare ciò che ho passato io, l’ho coperto per mesi ma dopo continue minacce, anche dopo averlo lasciato e denunciato – ha scritto in un post – è il momento di far valere la mia voce come quella di tante altre donne che hanno ancora paura di ratti del genere e non riescono”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Minacce alla ex fidanzata, denunciato il rapper Faneto

In questa notizia si parla di: minacce - fidanzata

Atti persecutori, minacce e violenza sessuale all'ex fidanzata: 29enne ai domiciliari

Dj Godzi morto a Ibiza, dalla fidanzata fantasma alle minacce col coltello: tutto quello che (ancora) non torna nella storia di Michele Noschese

Vittorio Brumotti: “Non pubblico foto con la mia fidanzata perché arrivano minacce di morte”

Il trapper Faneto è accusato dalla fidanzata di violenze e stalking. L'indagine della procura di Milano e i messaggi con le minacce - facebook.com Vai su Facebook

Minacce e appostamenti all'ex fidanzata, 40enne ammonito. Misura di prevenzione del Questore di Ancona. 58 da inizio anno #ANSA - X Vai su X

“Ti sgozzerò”. La ex del rapper italo dominicano Faneto, picchiata e minacciata di morte, lo denuncia alla polizia per violenze e stalking - In un crescendo di insulti e minacce il rapper 21enne l’ha schiaffeggiata in faccia provocandole degli ematomi che la ragazza ha mostrato sul suo profilo social. Da ilgiorno.it

Il rapper Faneto avrebbe picchiato e minacciato l'ex fidanzata, che ha denunciato tutto sui social - Il rapper sarebbe stato picchiato da alcuni ragazzi in seguito alla diffusione dei filmati ... Scrive milanotoday.it