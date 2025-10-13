Milly Carlucci da Fabio Fazio | A Ballando invitai Bill Clinton Cosa rispose l' ex Presidente USA?

Movieplayer.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'iconica conduttrice di Ballando con le Stelle racconta a Fabio Fazio la nascita del suo show e i retroscena più curiosi, dal format inglese ai tentativi di invitare Michelle Obama e Bill Clinton. C'è sempre stato un legame speciale tra Che Tempo Che Fa e Ballando con le Stelle. Negli ultimi anni, infatti, diversi protagonisti del "Tavolo" di Fabio Fazio si sono cimentati sulla pista da ballo di Rai 1: Simona Ventura, Francesco Paolantoni e, più recentemente, la Signora Coriandoli. E proprio nel talk show del Nove, questa volta, è stata ospite Milly Carlucci, storica conduttrice e mente del celebre Dancing Show. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

milly carlucci fabio fazioA Che Tempo Che Fa Milly Carlucci ha fatto una rivelazione inaspettata sugli ospiti contattati per Ballando - Ospite a Che Tempo Che Fa Milly Carlucci ha rivelato di aver provato a contattare Michelle Obama e Clinton per Ballando con le Stelle. Secondo novella2000.it

milly carlucci fabio fazioDopo l’ospitata di Mara Venier, Fabio Fazio cala un altro asso: Milly Carlucci sbarca sul Nove e la Rai incassa un nuovo colpo, proprio alla vigilia di Ballando - Dopo l’ospitata di Mara Venier, Fabio Fazio cala un altro asso: Milly Carlucci sbarca sul Nove e la Rai incassa un nuovo colpo, proprio alla vigilia di Ballando ... Lo riporta libero.it

