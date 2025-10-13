Millie Bobby Brown e Rachel Brosnahan star della serie Prism in fase di sviluppo per Netflix

Movieplayer.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le star sono coinvolte anche in veste di produttrici nello show ispirato a un racconto con al centro una giovane dalle capacità uniche. Millie Bobby Brown e Rachel Brosnahan saranno le protagoniste e produttrici di una nuova serie intitolata Prism, attualmente in fase di sviluppo per Netflix. Per ora il progetto non ha ancora dato il via libera alla produzione in cui è coinvolta anche AGBO, la casa di produzione fondata dai fratelli Anthony e Joe Russo nel 2017 insieme a Mike Larocca e Todd Makurath. Cosa racconterà la serie Prism racconta la storia di Cassie, il personaggio interpretato da Millie Bobby Brown, una giovane che ha la capacità unica di comunicare con le apparizioni e deve scoprire, prima che sia troppo tardi, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

