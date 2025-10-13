Mille in marcia contro la violenza a Palermo

E’ cominciata a Palermo la «marcia silenziosa per fare rumore» organizzata da Cgil, Cisl, Uil e Acli e cui hanno aderito anche associazioni di categoria, come la Confcommercio, indetta dopo l’omicidio di Paolo Taormina. In Piazza Massimo ci sono circa mille persone, tra cui molti familiari di ragazzi uccisi senza un movente specifico ma che si sono trovati al centro di una spirale di violenza. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Mille in marcia contro la violenza a Palermo

In questa notizia si parla di: mille - marcia

La Camminata della Speranza, mille in marcia

Striscioni, bandiere, sindaci, ciclisti e mille aclisti in marcia: così la pace riempie le strade dell’Umbria - facebook.com Vai su Facebook

Mille in marcia contro la violenza a Palermo - E' cominciata a Palermo la "marcia silenziosa per fare rumore" organizzata da Cgil, Cisl, Uil e Acli e cui hanno aderito anche associazioni di categoria, come la Confcommercio, indetta dopo l'omicidio ... Lo riporta msn.com

Palermo, la marcia silenziosa per dire ‘basta alla violenza’ - I sindacati Cgil, Cisl, Uil e Acli all’indomani dell’omicidio di Paolo Taormina, scendono in strada per chiedere maggior ... Da livesicilia.it