Milazzo Film Festival | in partenza la dodicesima edizione
Pronto a ripartire il Milazzo Film Festival – Attorstudio in programma dal 2528 marzo al Teatro Trifiletti. La dodicesima edizione, per il terzo anno consecutivo, avrà come direttori artistici Caterina Taricano e Mario Sesti.Già pubblicato il bando per i cortometraggi e lungometraggi. Possono. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: milazzo - film
Al via la macchina organizzativa della 12^ edizione del Milazzo Film Festival: pubblicato bando per il concorso dei corti e lungometraggi - facebook.com Vai su Facebook
Parte la macchina organizzativa del Milazzo Film Festival 2026 – Attorstudio - Si è messa in moto la macchina organizzativa del Milazzo Film Festival – Attorstudio, in programma dal 25/28 Marzo al ... Riporta 98zero.com