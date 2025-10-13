Milano ultimatum a Sala dai verdi | Serve un radicale cambio di passo
Milano – I verdi (almeno per ora) non lasciano la maggioranza di centrosinistra, ma rilanciano la palla agli alleati mettendo sul tavolo del sindaco Giuseppe Sala la richiesta di un “radicale cambio di passo” su urbanistica, verde, casa e mobilità, condizione per poter “proseguire il percorso”. È quanto è emerso dalla lunga assemblea milanese del partito ambientalista, in un risiko politico sull’asse Roma-Milano dopo le inchieste della Procura sulla gestione dell’urbanistica milanese e l’affaire della vendita dello stadio di San Siro a Milan e Inter. Presenti l’assessora comunale all’Ambiente Elena Grandi, consiglieri comunali e il consigliere regionale Onorio Rosati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: milano - ultimatum
Nell'omelia della Veglia mariana, con il Rosario per la pace, il Papa - sotto gli occhi della statua originale della Madonna di Fatima - ha ribadito che "la pace non è deterrenza, ma fratellanza, non è ultimatum, ma dialogo". "Sostare accanto alle infinite croci del - facebook.com Vai su Facebook
Milano, ultimatum a Sala dai verdi: “Serve un radicale cambio di passo” - Milano – I verdi (almeno per ora) non lasciano la maggioranza di centrosinistra, ma rilanciano la palla agli alleati mettendo sul tavolo del sindaco Giuseppe Sala la richiesta di un “radicale cambio ... Scrive ilgiorno.it
San Siro, appello di Sala ai Verdi. Ma sale la tensione con il Pd, la capogruppo Uguccioni: «Serve ascoltare i consiglieri» - L'attacco al sindaco sulle parole pronunciate alla Leopolda: «Parlare di coraggio al singolare è offensivo. Secondo milano.corriere.it