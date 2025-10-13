Milano – I verdi (almeno per ora) non lasciano la maggioranza di centrosinistra, ma rilanciano la palla agli alleati mettendo sul tavolo del sindaco Giuseppe Sala la richiesta di un “radicale cambio di passo” su urbanistica, verde, casa e mobilità, condizione per poter “proseguire il percorso”. È quanto è emerso dalla lunga assemblea milanese del partito ambientalista, in un risiko politico sull’asse Roma-Milano dopo le inchieste della Procura sulla gestione dell’urbanistica milanese e l’affaire della vendita dello stadio di San Siro a Milan e Inter. Presenti l’assessora comunale all’Ambiente Elena Grandi, consiglieri comunali e il consigliere regionale Onorio Rosati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, ultimatum a Sala dai verdi: “Serve un radicale cambio di passo”