Milano-Tel Aviv confermato il gemellaggio | caos in Consiglio comunale e scontri in strada
Caos durante la seduta del Consiglio comunale di Milano, in occasione della votazione di uno dei punti dell’ordine del giorno che prevedeva la sospensione di ogni forma di cooperazione istituzionale e di ricerca tra il Palazzo Marino e lo Stato di Israele. Nel testo si prevedeva anche lo stop al gemellaggio con la città di Tel Aviv. La proposta è stata respinta con nove voti favorevoli e 21 contrari. Dall’area riservata al pubblico è partito il coro “Vergogna, vergogna”, con la presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi che ha chiesto l’intervento della polizia locale e ha interrotto la seduta. 🔗 Leggi su Lapresse.it
