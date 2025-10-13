Caos durante la seduta del Consiglio comunale di Milano, in occasione della votazione di uno dei punti dell’ordine del giorno che prevedeva la sospensione di ogni forma di cooperazione istituzionale e di ricerca tra il Palazzo Marino e lo Stato di Israele. Nel testo si prevedeva anche lo stop al gemellaggio con la città di Tel Aviv. La proposta è stata respinta con nove voti favorevoli e 21 contrari. Dall’area riservata al pubblico è partito il coro “Vergogna, vergogna”, con la presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi che ha chiesto l’intervento della polizia locale e ha interrotto la seduta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Milano-Tel Aviv, confermato il gemellaggio: caos in Consiglio comunale e scontri in strada