Milano scontri davanti a Palazzo Marino tra Pro Pal e polizia

Ilgiorno.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La bocciatura dell'ordine del giorno per interrompere il gemellaggio con Tel Aviv scatena scontri di fronte al municipio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

milano scontri davanti a palazzo marino tra pro pal e polizia

© Ilgiorno.it - Milano, scontri davanti a Palazzo Marino tra Pro Pal e polizia

In questa notizia si parla di: milano - scontri

Duri scontri a Milano, traffico in tilt a Roma: pro pal in piazza in tutta Italia

La beffa dopo gli scontri di Milano: Sala premierà i violenti del Leoncavallo con una nuova sede (video)

Pro Pal in piazza, tensioni in tutta Italia. Scontri con la polizia a Padova e Milano

milano scontri davanti palazzoMilano resta gemellata con Tel Aviv: scontri e cariche davanti a Palazzo Marino - Appresa la notizia della bocciatura dell’ordine del giorno dei Verdi, i manifestanti Pro Pal tentano di sfondare il cordone delle forze dell’ordine e vengono respinti. Riporta msn.com

Milano, scontri davanti a Palazzo Marino tra Pro Pal e polizia - La bocciatura dell'ordine del giorno per interrompere il gemellaggio con Tel Aviv scatena scontri di fronte al municipio La bocciatura dell'ordine del giorno per interrompere il gemellaggio con Tel ... Si legge su ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Scontri Davanti Palazzo