Milano resta gemellata con Tel Aviv | scontri e cariche davanti a Palazzo Marino

13 ott 2025

Risale al 1994 il gemellaggio tra Milano  e  Tel Aviv, che un ordine del giorno dei Verdi  votato oggi dal Consiglio comunale chiedeva di interrompere. A invocarlo erano anche decine di manifestanti di Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e Usb  riunite in piazza della Scala, rinominata ‘Piazza Gaza’, per supportare l'ordine del giorno. Le cose sono andate diversamente: il capoluogo lombardo resta “amico” della capitale israeliana. Così ha deciso l’aula di Palazzo Marino, mentre fuori impazzava la protesta. Scontri e corteo. Quando si è saputo che il documento è stato bocciato, la tensione è salite alle stelle con i manifestanti che hanno cercato di forzare il cordone delle forze dell’ordine attorno al municipio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

