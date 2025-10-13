Risale al 1994 il gemellaggio tra Milano e Tel Aviv, che un ordine del giorno dei Verdi votato oggi dal Consiglio comunale chiedeva di interrompere. A invocarlo erano anche decine di manifestanti di Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e Usb riunite in piazza della Scala, rinominata ‘Piazza Gaza’, per supportare l'ordine del giorno. Le cose sono andate diversamente: il capoluogo lombardo resta “amico” della capitale israeliana. Così ha deciso l’aula di Palazzo Marino, mentre fuori impazzava la protesta. Scontri. Quando si è saputo che il documento è stato bocciato, la tensione è salite alle stelle con i manifestanti che hanno cercato di forzare il cordone delle forze dell’ordine attorno al municipio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano resta gemellata con Tel Aviv: scontri e cariche davanti a Palazzo Marino. Timori per il corteo spontaneo