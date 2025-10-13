Milano preso il ladro seriale dei treni | a incastrare l' algerino la valigia rubata a Giorgia Palmas

Ilgiornale.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presunto autore del furto ai danni di Giorgia Palmas, derubata della valigia lo scorso 4 ottobre mentre si trovava a bordo di un treno in servizio lungo la tratta Milano-Roma, sarebbe stato fermato nei giorni scorsi dagli uomini della Polfer. Era stata la stessa ex velina di Striscia a denunciare il fatto tramite le sue pagine social, esprimendo tutta la frustrazione per quanto le era accaduto. Stando al suo racconto, il malvivente aveva approfittato di un attimo di distrazione, portando via la valigia dal ripiano che si trovava sopra la sua testa e provvedendo poi a sostituirla con un finto bagaglio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

milano preso il ladro seriale dei treni a incastrare l algerino la valigia rubata a giorgia palmas

© Ilgiornale.it - Milano, preso il ladro seriale dei treni: a incastrare l'algerino la valigia rubata a Giorgia Palmas

In questa notizia si parla di: milano - preso

Milano,preso capo d'una banda di hacker

Chef Aquila di Masterchef derubato a Milano: "Hanno preso la mia attrezzatura. Che ca**o ve ne fate?"

Uccise il vicino di casa nel 1995, preso a Milano dopo trent'anni

milano preso ladro serialeMilano, preso il ladro seriale dei treni: a incastrare l'algerino la valigia rubata a Giorgia Palmas - Ma al momento nessuna traccia del bagaglio della Palmas né tantomeno del complice del ladro seriale ... msn.com scrive

milano preso ladro serialeLadro seriale dei treni fermato a Milano: l'uomo "incastrato" dal bagaglio rubato a Giorgia Palmas - Erano le parole che Giorgia Palmas aveva affidato a Instagram e in particolare a una storia in cui ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Milano Preso Ladro Seriale