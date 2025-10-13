Milano preso il ladro seriale dei treni | a incastrare l' algerino la valigia rubata a Giorgia Palmas

Il presunto autore del furto ai danni di Giorgia Palmas, derubata della valigia lo scorso 4 ottobre mentre si trovava a bordo di un treno in servizio lungo la tratta Milano-Roma, sarebbe stato fermato nei giorni scorsi dagli uomini della Polfer. Era stata la stessa ex velina di Striscia a denunciare il fatto tramite le sue pagine social, esprimendo tutta la frustrazione per quanto le era accaduto. Stando al suo racconto, il malvivente aveva approfittato di un attimo di distrazione, portando via la valigia dal ripiano che si trovava sopra la sua testa e provvedendo poi a sostituirla con un finto bagaglio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

