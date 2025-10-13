Milano open day vaccinale allo stadio di San Siro | come è andata
Tra i presenti, anche l'assessore regionale Bertolaso, che si è vaccinato contro l'influenza, e l'ex calciatore dell'Inter Fabio Galante. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
In questa notizia si parla di: milano - open
Milano open air: skatepark parco Lambro
OPEN DAY • OTTOBRE 2025 Cari amici siamo entusiasti di invitarvi al nostro Open Day! Milano, Roma e Firenze, apriranno le porte a chiunque voglia scoprire le nostre scuole! ? Vi aspettiamo per mostrarvi il nostro mondo! ? Non dimenticate di pr Vai su Facebook
Domani, sabato 20/09, Open day al Parco Rifugio Canile-Gattile del @comuneMI (su registrazione) in occasione della #MilanoGreenWeek Dalle 10 alle 18, visite guidate per conoscere da vicino gli ospiti della struttura e il lavoro dei volontari https://tin - X Vai su X
Influenza 2026, al via la campagna vaccinale in Lombardia: le date, le categorie e l’Open Day a San Siro - L’assessore al Welfare Bertolaso: “All’avanguardia nella tutela della ... Riporta ilgiorno.it
Il vax-day allo stadio San Siro: in 6 ore somministrate oltre 1.900 vaccinazioni contro influenza, pneumococco e Covid - Alla prima giornata della “campagna d’autunno” si è fatto vaccinare anche l’assessore lombardo al Welfare Bertolaso. msn.com scrive