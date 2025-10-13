Milano open day vaccinale allo stadio di San Siro | come è andata

Imolaoggi.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra i presenti, anche l'assessore regionale Bertolaso, che si è vaccinato contro l'influenza, e l'ex calciatore dell'Inter Fabio Galante. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

milano open day vaccinale allo stadio di san siro come 232 andata

© Imolaoggi.it - Milano, open day vaccinale allo stadio di San Siro: come è andata

In questa notizia si parla di: milano - open

Milano open air: skatepark parco Lambro

milano open day vaccinaleInfluenza 2026, al via la campagna vaccinale in Lombardia: le date, le categorie e l’Open Day a San Siro - L’assessore al Welfare Bertolaso: “All’avanguardia nella tutela della ... Riporta ilgiorno.it

milano open day vaccinaleIl vax-day allo stadio San Siro: in 6 ore somministrate oltre 1.900 vaccinazioni contro influenza, pneumococco e Covid - Alla prima giornata della “campagna d’autunno” si è fatto vaccinare anche l’assessore lombardo al Welfare Bertolaso. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Milano Open Day Vaccinale