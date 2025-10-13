Milano niente stop al gemellaggio con Tel Aviv | scontri fuori dal municipio

Tgcom24.mediaset.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scontri all'esterno di Palazzo Marino, sede del Consiglio comunale di Milano, dopo il voto dell'Aula che ha respinto un punto di un ordine del giorno per lo stop al gemellaggio con Tel Aviv e ad "ogni forma di cooperazione istituzionale e di ricerca tra il Comune di Milano e lo Stato di Israele". Il voto contrario è stato accolto in aula dalle proteste delle persone presenti nello spazio destinato agli spettatori, il che ha comportato la sospensione della seduta, mentre all'esterno diverse centinaia di manifestanti hanno tentato di forzare il cordone delle forze dell'ordine a protezione dell'ingresso del palazzo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

milano niente stop al gemellaggio con tel aviv scontri fuori dal municipio

© Tgcom24.mediaset.it - Milano, niente stop al gemellaggio con Tel Aviv: scontri fuori dal municipio

In questa notizia si parla di: milano - stop

«Stop ai grattacieli selvaggi a Milano»

Treni, non bastavano i lavori tra Genova e Milano: cancellazioni e stop circolazione per tutto agosto

Lo stop di Fontana al "commissariamento" di Milano sull'urbanistica: "È un tema che non esiste"

milano stop gemellaggio telNiente stop a gemellaggio Tel Aviv-Milano, caos in aula e fuori - Il Consiglio comunale di Milano ha respinto il passaggio dell'ordine del giorno del consigliere dei Verdi Carlo Monguzzi - Da ansa.it

milano stop gemellaggio telMilano-Tel Aviv, confermato il gemellaggio: caos in Consiglio comunale e scontri in strada - Caos durante la seduta del Consiglio comunale di Milano, in occasione della votazione di uno dei punti dell'ordine del giorno che prevedeva la sospensione di ... Scrive lapresse.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Stop Gemellaggio Tel