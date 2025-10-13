Milano niente stop al gemellaggio con Tel Aviv | scontri fuori dal municipio
Scontri all'esterno di Palazzo Marino, sede del Consiglio comunale di Milano, dopo il voto dell'Aula che ha respinto un punto di un ordine del giorno per lo stop al gemellaggio con Tel Aviv e ad "ogni forma di cooperazione istituzionale e di ricerca tra il Comune di Milano e lo Stato di Israele". Il voto contrario è stato accolto in aula dalle proteste delle persone presenti nello spazio destinato agli spettatori, il che ha comportato la sospensione della seduta, mentre all'esterno diverse centinaia di manifestanti hanno tentato di forzare il cordone delle forze dell'ordine a protezione dell'ingresso del palazzo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Niente stop a gemellaggio Tel Aviv-Milano, caos in aula e fuori - Il Consiglio comunale di Milano ha respinto il passaggio dell'ordine del giorno del consigliere dei Verdi Carlo Monguzzi - Da ansa.it
Milano-Tel Aviv, confermato il gemellaggio: caos in Consiglio comunale e scontri in strada - Caos durante la seduta del Consiglio comunale di Milano, in occasione della votazione di uno dei punti dell'ordine del giorno che prevedeva la sospensione di ... Scrive lapresse.it