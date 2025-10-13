Milano la Lega propone l' Ambrogino d' Oro a Donald Trump | Più meritoria di una candidatura a un membro della Flotilla

Milano, 13 ottobre 2025 – L’Ambrogino d’oro al presidente degli Stati Uniti. La proposta, in vista della consegna della massima onorificenza del Comune di Milano, arriva dalla Lega. Il Carroccio milanese ha proposto infatti di conferire il riconoscimento a Donald Trump, per l'accordo di pace per Gaza. DONALD TRUMP PRESIDENTE USA "C'è stata una provocazione su un membro della Flotilla che non ha portato nessun beneficio a Milano - ha detto il consigliere comunale e segretario provinciale milanese del Carroccio Samuele Piscina in relazione alla proposta di premiare l'attivista Margherita Cioppi (toscana ma milanese d’adozione), che era a bordo della Flotilla -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

