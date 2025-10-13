Milano la Lega propone l' Ambrogino d' Oro a Donald Trump | Più meritoria di una candidatura a un membro della Flotilla
Milano, 13 ottobre 2025 – L’Ambrogino d’oro al presidente degli Stati Uniti. La proposta, in vista della consegna della massima onorificenza del Comune di Milano, arriva dalla Lega. Il Carroccio milanese ha proposto infatti di conferire il riconoscimento a Donald Trump, per l'accordo di pace per Gaza. DONALD TRUMP PRESIDENTE USA "C'è stata una provocazione su un membro della Flotilla che non ha portato nessun beneficio a Milano - ha detto il consigliere comunale e segretario provinciale milanese del Carroccio Samuele Piscina in relazione alla proposta di premiare l'attivista Margherita Cioppi (toscana ma milanese d’adozione), che era a bordo della Flotilla -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
La Lega vuole dare l'Ambrogino d'Oro a Trump: "La sua pace sblocca un appalto a MM" - Samuele Piscina, consigliere della Lega, ha annunciato a Palazzo Marino che il suo partito proporrà la Medaglia d'Oro del Comune di Milano al presidente degli Stati Uniti: "Permette di far arrivare 20 ... Si legge su milanotoday.it