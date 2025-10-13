Milano il Consiglio vota contro lo stop al gemellaggio con Tel Aviv | proteste e caos in Aula

Niente stop al gemellaggio con Tel Aviv. A deciderlo è il Consiglio comunale di Milano che ha votato contro la proposta dei Verdi di revocare la collaborazione. 9 voti favorevoli, 21 contrari e 6 astenuti. Con parte della maggioranza di centrosinistra che ha votato contro. Subito dopo la votazione si sono scatenate le proteste. Prima dentro l’aula, con diversi cittadini che hanno accusato il consiglio “di essere complici del genocidio”. E poi fuori con duemila manifestanti che hanno provato ad avanzare verso l’entrata di Palazzo Marino e sono stati respinti dalle cariche e dai manganelli delle forze dell’ordine in tenuta antisommossa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

