Con 21 voti contrari, 9 favorevoli e 6 astenuti, il Consiglio comunale ha bocciato l'istanza dei Verdi. In piazza scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, poi il corteo improvvisato verso corso Venezia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Milano, il Consiglio comunale conferma il gemellaggio con Tel Aviv: caos in aula e scontri fuori da Palazzo Marino