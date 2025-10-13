Milano il Consiglio comunale conferma il gemellaggio con Tel Aviv | caos in aula e scontri fuori da Palazzo Marino
Con 21 voti contrari, 9 favorevoli e 6 astenuti, il Consiglio comunale ha bocciato l'istanza dei Verdi. In piazza scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, poi il corteo improvvisato verso corso Venezia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Sala racconta in consiglio comunale a Milano la sua versione sul Pirellino – Il video
Scontro Sala-Marcora in consiglio comunale Milano, per la foto fake del sindaco vestito da galeotto – Il video
Urbanistica a Milano, il caso Pella infiamma il Consiglio a Concorezzo: “Chiarezza sui rapporti col Comune”
