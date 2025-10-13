Milano il consiglio comunale boccia il boicotaggio di Tel Aviv Cariche sotto palazzo Marino

Ilfattoquotidiano.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tensione e tafferugli fuori Palazzo Marino, sede del Consiglio comunale di Milano, dopo che l’Aula ha respinto lo stop al gemellaggio con Tel Aviv. I manifestanti presenti in presidio hanno iniziato a spingere contro le transenne a protezione di Palazzo Marino urlando “vergogna”. I poliziotti in tenuta antisommossa, a quel punto, li hanno respinti usando anche i manganelli. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Gemellaggio Milano-Tel Aviv, il consiglio comunale boccia lo stop: tensioni in aula e tafferugli fuori da palazzo Marino - Tensione e tafferugli fuori Palazzo Marino, sede del Consiglio comunale di Milano, dopo che l'Aula ha respinto lo stop al gemellaggio con Tel Aviv.

