Milano il consiglio comunale boccia il boicotaggio di Tel Aviv Cariche sotto palazzo Marino

Tensione e tafferugli fuori Palazzo Marino, sede del Consiglio comunale di Milano, dopo che l’Aula ha respinto lo stop al gemellaggio con Tel Aviv. I manifestanti presenti in presidio hanno iniziato a spingere contro le transenne a protezione di Palazzo Marino urlando “vergogna”. I poliziotti in tenuta antisommossa, a quel punto, li hanno respinti usando anche i manganelli. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Milano, il consiglio comunale boccia il boicotaggio di Tel Aviv. Cariche sotto palazzo Marino

Gemellaggio Milano-Tel Aviv, il consiglio comunale boccia lo stop: tensioni in aula e tafferugli fuori da palazzo Marino - Tensione e tafferugli fuori Palazzo Marino, sede del Consiglio comunale di Milano, dopo che l'Aula ha respinto lo stop al gemellaggio con Tel Aviv. Da msn.com

