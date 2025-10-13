milano gli bussano al finestrino della rolls royce lo abbassa e il rolex da 140mila euro prende il volo

Milano, 13 ottobre 2025 – Ennesimo furto di un prezioso orologio a Milano. È accaduto ieri, domenica 12 ottobre, alle 14.30 in via Vitruvio. Vittima della rapina un 42enne egiziano, a bordo di una Rolls-Royce. L’uomo si trovava fermo, accostato al marciapiede, perché stava parlando al telefono, quando una donna gli ha bussato al finestrino. Il 42enne lo ha abbassato per risponderle e lei in un attimo gli ha strappato il Rolex da 140mila euro che aveva al polso. A Milano Marittima un giovane turista è stato derubato di un orologio Patek Philippe dal valore di 70 mila euro. I ladri, agendo con destrezza, sono riusciti a fuggire su uno scooter. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

