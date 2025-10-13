Milano esercitazione antiterrorismo in vista delle Olimpiadi | a San Siro va in scena un finto attentato con sequestro
È una mega esercitazione, ma ufficialmente nessuno ne sa niente. Forze dell’ordine, reparti militari specializzati, ospedali in allarme. Eppure la versione ufficiale è che nessuno sa nulla. A partire dal prefetto Claudio Sgaraglia, anche se di solito queste operazioni erano coordinate dalla Prefettura. Invece questa volta no, negano. Così come l’Esercito non sa nulla, sebbene diverse fonti confermino la presenza di militari. E anche ufficiali di via Fatebenefratelli dicono di non sapere nulla. Anche perché l’operazione andata in scena aveva come epicentro San Siro, dove è stato organizzato un finto attentato con sequestro di ostaggi e relative trattative per il rilascio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
