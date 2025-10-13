Tensione al Consiglio comunale di Milano dopo la bocciatura dell'ordine del giorno promosso dai Verdi, in particolare dal consigliere Carlo Monguzzi, che chiedeva la sospensione del gemellaggio tra Milano e Tel Aviv. La proposta è stata respinta con 21 voti contrari, 9 favorevoli e 6 astenuti con il Pd che si è spaccato. Durante la seduta, alcuni attivisti pro-Palestina presenti tra il pubblico hanno protestato scandendo cori come «Palestina libera dal fiume fino al mare». Monguzzi ha esposto una bandiera palestinese in Aula, unendosi simbolicamente ai manifestanti. Le proteste hanno costretto la presidente del Consiglio, Elena Buscemi, a sospendere temporaneamente la seduta e far sgomberare il pubblico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Milano conferma il gemellaggio con Tel Aviv. Pd diviso, i ProPal scatenano il caos