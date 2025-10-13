Milano bocciato lo stop al gemellaggio con Tel Aviv Manganellate sui manifestanti pro Pal in piazza della Scala – Il video

La polizia, in tenuta anti-sommossa, è intervenuta con alcune manganellate contro i manifestanti che protestavano davanti a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, per chiedere l’interruzione dei rapporti con Israele e lo stop al gemellaggio con Tel Aviv. In piazza della Scala, ribattezzata “Piazza Gaza”, sventolano bandiere della Palestina, di Potere al Popolo e dell’Usb. Finora il presidio si era svolto in modo sereno ma gli animi si sono accesi proprio a ridosso della bocciatura in consiglio comunale dell’ordine del giorno di Europa Verde. Bocciato lo stop al gemellaggio con Tel Aviv. Il consiglio comunale di Milano ha bocciato la parte dell’ordine del giorno di Europa Verde che chiedeva di interrompere il gemellaggio tra il capoluogo lombardo e Tel Aviv. 🔗 Leggi su Open.online

