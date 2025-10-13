Milano arrestato autista ricercato in tutto il mondo | aveva rubato 50mila euro da un furgone nelle Filippine

Arrestato a Milano un cittadino filippino ricercato per furto aggravato: fermato su autobus diretto ad Amsterdam durante controlli straordinari.

milano arrestato autista ricercato in tutto il mondo aveva rubato 50mila euro da un furgone nelle filippine

Milano, arrestato autista ricercato in tutto il mondo: aveva rubato 50mila euro da un furgone nelle Filippine - Arrestato a Milano un cittadino filippino ricercato per furto aggravato: fermato su autobus diretto ad Amsterdam durante controlli straordinari. Riporta virgilio.it

milano arrestato autista ricercatoChi è Eric Bello, l’autista arrestato a Lampugnano per un furto da 3.5 milioni di pesos nelle Filippine - Dopo due anni in giro per l’Europa, un controllo della polizia ha fatto emergere il suo mandato di cattura ... Scrive fanpage.it

