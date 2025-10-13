Vitale 7 Caduta l’imbattibilità europea, riprende da dove aveva lasciato. Alagna 7 Una spinta costante sulla corsia di destra. Curado 7,5 Leader e personalità da vendere. Annulla completamente Vitali e chiunque passa dalle sue parti. Nicoletti 7 Completa a meraviglia una coppia di centrali ormai capace di muoversi all’unisono. Pagliai 7 Sostituisce Guiebre alla perfezione, anzi forse anche meglio. Milanese 7 Si conferma una delle sorprese più belle di questo avvio. In quella posizione è davvero rinato. Le sue incursioni in area sono letali (dal 29’ s.t. Corradini 6,5). Damiani 7,5 Il cuore pulsante del centrocampo bianconero è certamente lui. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Milanese rinato,. Curado e Nicoletti coppia perfetta