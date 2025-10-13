Milan senti Maresca | Nkunku è forte Con il Chelsea non è andata per …

Le parole dell'allenatore del Chelsea Enzo Maresca sulla cessione al Milan dell'attaccante Nkunku. Ecco il video. Le parole dell'allenatore del Chelsea Enzo Maresca sulla cessione al Milan dell'attaccante Nkunku. Ecco il video da Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan senti maresca nkunkuMaresca assicura: "Nkunku è forte, noi abbiamo Palmer e per lui sarebbe diventato difficile" - Anche Enzo Maresca, allenatore italiano che nella passata stagione alla guida del Chelsea ha vinto la Conference League e il nuovo formato del Mondiale per Club, è stato ... Come scrive milannews.it

Maresca sull'addio di Nkunku: "Stessa posizione di Palmer. Al Milan può far cose fantastiche" - Giornata di vigilia in Premier League, dove domani il derby londinese tra Chelsea e Fulham, in programma a Stamford Bridge a partire dalle ore 13:30, aprirà la terza giornata di campionato. Scrive tuttomercatoweb.com

