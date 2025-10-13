Milan Leao subito al lavoro Infortunio Saelemaekers | quanto starà fuori? Lewandowski che novità

Pianetamilan.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milan, infortunio pesante per Saelemaekers. Assist da parte di Lewandowski? Leao torna carico. Ecco le top news del 13 ottobre 2025 da Pianeta Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

