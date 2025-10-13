Milan Leao subito al lavoro Infortunio Saelemaekers | quanto starà fuori? Lewandowski che novità
Milan, infortunio pesante per Saelemaekers. Assist da parte di Lewandowski? Leao torna carico. Ecco le top news del 13 ottobre 2025 da Pianeta Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: milan - leao
Milan, Landucci: "Non volevamo rischiare Leao. Gimenez importante per noi"
Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…
Milan, Leao sempre più leader: il feeling con Allegri è forte, ecco cosa gli chiede il tecnico
Milan, Leao brucia i tempi: a Milanello già nel pomeriggio per preparare Milan-Fiorentina ? Il portoghese ha lasciato in anticipo il ritiro del Portogallo per ritrovare la migliore condizione @fraletizia #sportitalia #milan #leao - X Vai su X
Milan senza 'bomber': Leao non convince e spreca, gli ex rossoneri segnano Vai su Facebook
Milan, aggiornamenti sull’infortunio di Leao: cosa filtra sulle sue condizioni - Il numero 10 del Milan ha saltato l'allenamento di oggi con il Portogallo. Segnala spaziomilan.it
Milan guai e problemi dalle nazionali: Rabiot, Leao e non solo. Tanti dubbi per Allegri - Per il Milan una sosta per le partite delle nazionali che potrebbe lasciare molti dubbi per Massimiliano Allegri in vista della Fiorentina. Da msn.com