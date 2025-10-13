Milan il polpaccio di Rabiot preoccupa Allegri | dalla Francia arriva questa notizia

Milan, sospiro di sollievo per Rabiot: niente rischio con la Francia dopo il colpo al polpaccio. Il centrocampista è atteso a Milano nelle prossime ore Buone notizie per il Milan e per Massimiliano Allegri: Adrien Rabiot, impegnato con la nazionale francese, non dovrebbe aver riportato nulla di grave dopo il colpo al polpaccio accusato negli . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Milan, il polpaccio di Rabiot preoccupa Allegri: dalla Francia arriva questa notizia

