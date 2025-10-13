Milan il bilancio sorride ancora | +3 milioni e ricavi da primato

L'esercizio chiuso lo scorso giugno fa registrare il terzo utile di fila: non era mai successo nella storia del club. I ricavi salgono a 495 milioni, in aumento anche il patrimonio netto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

milan bilancio sorride 3Milan, il bilancio sorride ancora: +3 milioni e ricavi da primato - L'esercizio chiuso lo scorso giugno fa registrare il terzo utile di fila: non era mai successo nella storia del club. Riporta msn.com

milan bilancio sorride 3Milan, record di ricavi e terzo esercizio consecutivo in utile - Il cda del club rossonero approva il bilancio al 30 giugno 2025 con un giro d’affari do 495 milioni e 3 milioni di utili ... Si legge su ilsole24ore.com

