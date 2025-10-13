Milan il bilancio sorride ancora | +3 milioni e ricavi da primato
L'esercizio chiuso lo scorso giugno fa registrare il terzo utile di fila: non era mai successo nella storia del club. I ricavi salgono a 495 milioni, in aumento anche il patrimonio netto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: milan - bilancio
Serie A 2025-2026: il bilancio del precampionato di Napoli, Inter, Milan, Juventus, Roma, Lazio e Fiorentina.
Milan, ecco l’impatto sul bilancio della cessione di Thiaw
Napoli show, Milan ko e Juventus riscatto: il bilancio delle amichevoli
Il CdA del #Milan ha approvato il bilancio chiuso al 30 giugno 2025. Record di ricavi e terzo utile consecutivo per il club rossonero: + 3 milioni di euro
Il Milan taglia i costi: monte ingaggi sotto i 100M lordi Leão resta il più pagato (5,5M netti) ma il "Decreto Crescita" aiuta il bilancio. #Milan #MonteIngaggi #Sostenibilità #SerieA
