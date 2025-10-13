Milan guai e problemi dalle nazionali | Rabiot Leao e non solo Tanti dubbi per Allegri

Per il Milan una sosta per le partite delle nazionali che potrebbe lasciare molti dubbi per Massimiliano Allegri in vista della Fiorentina. Le ultime da 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan guai e problemi dalle nazionali: Rabiot, Leao e non solo. Tanti dubbi per Allegri

In questa notizia si parla di: milan - guai

Milan, che tegola per Allegri! Cosa succede con Leao, sono guai seri

L’esplosione alla Roma, poi Juve e Milan: i guai col fisco lo fanno sprofondare | Indagine su più di mezzo milione

Terremoto Milan: nuovi guai per il ds Tare

La sosta per le Nazionali porta guai al Milan: in meno di otto ore i rossoneri perdono due titolari per infortunio. Secondo la Gazzetta dello Sport, Pulisic è disponibile nonostante i timori iniziali, ma si fermano Saelemaekers (flessore) ed Estupinan (caviglia), ent - facebook.com Vai su Facebook

? #Milan, Nazionali amare per il Diavolo Guai per #PervisEstupiñán e fastidio per #ChristianPulisic Situazione da monitorare al rientro a Milanello #ACMilan #Rossoneri #SerieA #MilanNews #ForzaMilan #Pulisic #Estupiñan - X Vai su X

Milan, allarme infortuni: si fermano Leao e Rabiot, in dubbio per la Fiorentina. Maignan riaccende la polemica su Perth - Milan, è allarme infortuni dalla sosta per le nazionali: si fermano Rabiot e Leao. Da sport.virgilio.it

Allegri nei guai, che tegola: salta 5 gare - Brutte notizie in casa Milan per il tecnico rossonero Massimiliano Allegri. Come scrive diregiovani.it