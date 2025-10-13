Milan-Fiorentina falcidiata dalla sosta per le nazionali | dopo Kean in dubbio anche Leao e Rabiot
È stata fin qui una sosta per le nazionali sfortunata per Milan e Fiorentina, che domenica sera – alle 20:45 – si affrontano in uno dei tanti match da seguire nel prossimo turno di Serie A. Le due squadre infatti continuano a perdere pezzi in vista di una partita che rischia di non avere alcuni dei suoi protagonisti. Perché se lato Fiorentina si spera che il problema di Moise Kean accusato contro l’Estonia non sia grave (oggi, 13 ottobre, gli esami decisivi), lato Milan c’è un Max Allegri preoccupato. Perso Alexis Saelemaekers – che mancherà senza alcun dubbio – a preoccupare l’allenatore toscano sono le condizioni di Pervis Estupinan, Rafael Leao e Adrien Rabiot, giocatori chiave del Milan, che hanno accusato problemi fisici rispettivamente con Ecuador, Portogallo e Francia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
