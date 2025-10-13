Milan - Como si gioca in Australia | la Serie A è in cerca di fondi

Agi.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Nel 2026 i tifosi per vedere Milan - Como dovranno recarsi dall'altra parte del mondo. Non è un'iperbole. Le due squadre, le cui sedi distano circa 50 chilometri, scenderanno in campo a Perth in Australia. Una decisione che ha suscitato polemiche, ironie e che è arrivata fino in parlamento.  "Alla faccia dei tifosi e degli appassionati, la prossima partita di campionato Milan-Como si giochera' in Australia. I giocatori delle due squadre dovranno percorrere 18 ore di volo per disputare una gara, con costi economici e ambientali esorbitanti. Caro Presidente Gravina, tutto questo sta distruggendo il calcio, in modo particolare quello italiano, trasformandolo solo in business, tutto profitti e plusvalenze. 🔗 Leggi su Agi.it

milan como si gioca in australia la serie a 232 in cerca di fondi

© Agi.it - Milan - Como si gioca in Australia: la Serie A è in cerca di fondi

In questa notizia si parla di: milan - como

Milan, Morata non si presenta all’allenamento col Galatasaray: vuole solo il Como

Milan-Como in Australia, Gattuso: “Positivo per il sistema. Israele? Dobbiamo giocare”

Milan-Como all’estero? Fabregas non ci sta. E su Morata …

milan como gioca australiaMilan-Como in Australia, splendida iniziativa: grande opportunità per 50 tifosi - Per il match di Serie A che verrà giocato a Perth il club lariano ha ufficializzato una decisione certamente ammirevole. Secondo milanlive.it

milan como gioca australiaMilan-Como in Australia, anche Maignan critica: "Non capisco, avremmo giocato in casa" - La decisione di far giocare il match tra la squadra di Allegri e quella di Fabregas, valida per la 24esima giornata di Serie A e in programma nel ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Como Gioca Australia