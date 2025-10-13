Milan - Como si gioca in Australia | la Serie A è in cerca di fondi
AGI - Nel 2026 i tifosi per vedere Milan - Como dovranno recarsi dall'altra parte del mondo. Non è un'iperbole. Le due squadre, le cui sedi distano circa 50 chilometri, scenderanno in campo a Perth in Australia. Una decisione che ha suscitato polemiche, ironie e che è arrivata fino in parlamento. "Alla faccia dei tifosi e degli appassionati, la prossima partita di campionato Milan-Como si giochera' in Australia. I giocatori delle due squadre dovranno percorrere 18 ore di volo per disputare una gara, con costi economici e ambientali esorbitanti. Caro Presidente Gravina, tutto questo sta distruggendo il calcio, in modo particolare quello italiano, trasformandolo solo in business, tutto profitti e plusvalenze. 🔗 Leggi su Agi.it
