milan como in australia maignan si schiera con rabiot

Milano, 13 ottobre 2025 – La scelta di far giocare Milan – Como in Australia ha già scatenato diverse polemiche e la sensazione è che la tempesta si sia tutt'altro che pacata. Il primo ad essersi lamentato di questa decisione è stato Adrien Rabiot, che al quotidiano Le Figaro aveva descritto come “una pazzia” il fatto di fare così tanti chilometri per giocare una partita del campionato italiano. Pochi giorni dopo è arrivata la risposta perentoria di Luigi De Siervo, l'amministratore delegato della Lega Serie A: “Rabiot deve ricordarsi che, come tutti i giocatori che guadagnano milioni di euro, è pagato per svolgere un'attività che è giocare a calcio e dovrebbe avere più rispetto per il suo datore di lavoro, ovvero il Milan, che ha spinto perché questa partita si giocasse all'estero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

