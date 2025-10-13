Milan-Como in Australia anche Maignan critica | Non capisco avremmo giocato in casa

(Adnkronos) – Anche Mike Maignan contro Milan-Como in Australia. La decisione di far giocare il match tra la squadra di Allegri e quella di Fabregas, valida per la 24esima giornata di Serie A e in programma nel weekend del 7-8 febbraio, ha ricevuto l’ok, seppur “eccezionale”, della Uefa ma non è andato giù a molti, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

milan como australia maignanMilan-Como in Australia, Maignan: "Non capisco perché si giochi all'estero" - Dal ritiro della Francia, Mike Maignan ha detto la sua sulla scelta di giocare Milan- Lo riporta sport.sky.it

milan como australia maignanMilan-Como in Australia, Maignan come Rabiot: "Non lo capisco, perdiamo una partita in casa" - Il portiere del Milan si schiera dalla parte del suo compagno di squadra e nazionale contro la scelta di far giocare Milan- Riporta calciomercato.com

