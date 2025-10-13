Milan bilancio positivo per il terzo anno consecutivo | i numeri

Nella giornata odierna si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Milan per approvare il bilancio consolidato lo scorso 30 giugno 2025. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, il terzo bilancio in utile consecutivo è un record: +3 milioni e record di ricavi - Il club rossonero ha infatti fatto registrare il nuovo record assoluto di ricavi che hanno sfiorato quota 500 ... Lo riporta calciomercato.com

milan bilancio positivo terzoBilancio Milan: terza chiusura positiva consecutiva, ricavi record nel 2025 - Per la terza stagione consecutiva il Consiglio di Amministrazione del Milan ha chiuso un bilancio con risultato netto positivo. msn.com scrive

