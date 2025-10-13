Milan bilancio positivo per il terzo anno consecutivo | i numeri

Nella giornata odierna si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Milan per approvare il bilancio consolidato lo scorso 30 giugno 2025. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, bilancio positivo per il terzo anno consecutivo: i numeri

Il #Milan chiude il suo bilancio in positivo +3 milioni però non è il solo dato da leggere. I numeri più importanti sono altri. Rispetto alla stagione 23/24 i ricavi aumentano del +10%, per un totale di incassi pari a 495 milioni. L'investimento biennale sulle

Il Milan taglia i costi: monte ingaggi sotto i 100M lordi Leão resta il più pagato (5,5M netti) ma il "Decreto Crescita" aiuta il bilancio.

Milan, il terzo bilancio in utile consecutivo è un record: +3 milioni e record di ricavi - Il club rossonero ha infatti fatto registrare il nuovo record assoluto di ricavi che hanno sfiorato quota 500

Bilancio Milan: terza chiusura positiva consecutiva, ricavi record nel 2025 - Per la terza stagione consecutiva il Consiglio di Amministrazione del Milan ha chiuso un bilancio con risultato netto positivo.