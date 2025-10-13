Milan Allegri pretende di più dopo la Juventus | focus su un punto preciso E Leao …
Pronti al rientro dalla pausa per le partite delle nazionali, il Milan di Allegri domani tornerà a lavoro in vista della Fiorentina. Ecco il focus de 'Il Corriere dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: milan - allegri
Arsenal-Milan, Ramazzotti: “Allegri può essere soddisfatto, ma serve…”
Xhaka Inter, l’idea si raffredda! Il Milan complica i piani dei nerazzurri, secondo Galeone è una richiesta di Allegri!
Mercato Milan, Allegri convinto : il centravanti lascerà Milano
?Milan in ansia, Allegri teme per un suo giocatore chiave. E dalle nazionali altri pensieri - facebook.com Vai su Facebook
?#Milan in ansia, #Allegri teme per un suo giocatore chiave. E dalle nazionali altri pensieri - X Vai su X
Allegri in tribuna? Milan sereno: c'è Landucci, mister 70% di vittorie - Marco Landucci è come quell’attore che, quando il protagonista esce di scena, non solo regge il palcoscenico, ma si prende anche l’applauso. Segnala gazzetta.it
Milan, indispensabile Rabiot: Allegri si gode il suo tuttocampista - A difendere soprattutto in sostegno a Estupinan su Orsolini, a gestire il pallone sul centrosinistra, ad ... Si legge su sportmediaset.mediaset.it