Migranti salvate 140 persone a Pozzallo dopo attacco armato al largo di Malta
Il barcone sarebbe stato attaccato da in acque SAR maltesi. Tre feriti che necessitavano di urgenti cure mediche. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Lastampa.it
In questa notizia si parla di: migranti - salvate
Migranti, nuovo soccorso: 51 persone salvate da Open Arms verso Lampedusa, ci sono anche neonati
Migranti, in arrivo a Livorno la nave Solidaire: a bordo ci sono 270 persone salvate dal mare
Segui in diretta a partire dalle 9 l'incontro "Difendere, salvare e curare i rifugiati e i migranti" Francesco Cavalli, Giornalista, documentarista e scrittore Luca Masera, Professore ordinario di diritto penale presso l’Università di Brescia Don Marco Pagniello, Dirett - facebook.com Vai su Facebook
Migranti: da inizio anno sbarcate 33.088 persone sulle nostre coste. Oltre 138mila stranieri accolti in tutta Italia - 088 le persone migranti sbarcate sulle coste da inizio anno. Scrive agensir.it
Pozzallo, sbarcata nave con salme di due piccoli migranti. In salvo le altre 95 persone - 95 persone, 31 donne e 40 uomini, con 24 minori (19 maschi e 5 ragazze) - Da tg24.sky.it